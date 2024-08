Beatriz Prates, enteada de Toy, mostra-se ao lado de ex-concorrente do 'Dilema': «Ninguém estava à espera»! Saiba quem é

Beatriz Prates, a atriz que dá vida a Maggie em «Festa é Festa», foi uma das concorrentes do Reality Show da TVI, Dilema. A atriz partilhou nas stories de Instagram um vídeo ao lado do amigo e ex-concorrente, Rafael Bailão. No registo, pode-se ler: « Os influencers que ninguém estava à espera».

No vídeo, o TikToker começa por dizer: «Olá malta! Bem vindos a mais um vídeo e hoje vamos fazer o que Bea?» e a atriz responde: «Um get ready with me».

Veja o momento, aqui:

Recorde-se que Beatriz Prates é a atriz que dá vida a Maggie em «Festa é Festa». A sua personagem trabalha na Toca da Lenita.

A atriz está a dar os primeiros passos na representação, depois de ter frequentado o curso de teatro na Escola de Actores. Beatriz frequentou o curso de teatro na ACT – Escola de Actores e tem o sonho de ser atriz e já está a dar os seus primeiros passos no mundo da representação.

Contudo, há uma curiosidade muito interessante! Sabia que Beatriz Prates é enteada do cantor Toy? A atriz é filha da atual mulher do artista, Daniela Correia. O casal está junto desde 2009 e casaram-se em 2019. O cantor tem dois filhos biológicos do seu primeiro casamento com Tina, que durou 26 anos: Leandro e Lara.

Aproveite e veja a atriz a representar, na novela da TVI: