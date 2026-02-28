Festa é festa

É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 12min
É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações - TVI

Revelamos tudo.

Beatriz Prates, de 22 anos, tem vindo a afirmar-se como um dos novos rostos promissores do panorama artístico nacional. Cresceu em Setúbal, ao lado da mãe e do seu companheiro, a quem trata como pai: o conhecido cantor Toy. É também por isso que é publicamente reconhecida como enteada do artista.

Desde cedo demonstrou interesse pelas artes performativas, tendo frequentado o curso de teatro na Escola de Atores, onde consolidou a sua formação e desenvolveu as bases para uma carreira na representação. O grande objetivo passa por afirmar-se como atriz, um sonho que começou a ganhar forma quando deu os primeiros passos na televisão.

A jovem integrou o elenco da novela Festa é Festa, onde interpretou a personagem Maggie, experiência que lhe permitiu adquirir visibilidade e contacto direto com o grande público.

Para além da representação, Beatriz Prates tem conquistado uma crescente atenção nas redes sociais, onde se destaca como atriz e influencer. A sua presença digital tem dado que falar, não só pela naturalidade com que comunica com os seguidores, mas também pela beleza e elegância que evidencia nas publicações.

A vida pessoal da jovem também tem despertado curiosidade. Recentemente, tornou-se público o seu novo relacionamento com o atleta Duarte Pacheco de Souza.

Entre a televisão, as redes sociais e uma imagem cada vez mais mediática, Beatriz Prates afirma-se como um nome a acompanhar, reunindo juventude, ambição e potencial para conquistar um lugar sólido no meio artístico português.

