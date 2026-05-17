«Uma verdadeira princesa»: esta mulher linda está a dar cartas no mundo da televisão

Beatriz Prates, de 23 anos, é um dos nomes que tem vindo a conquistar cada vez mais atenção no panorama artístico nacional. Natural de Setúbal, a jovem cresceu ao lado da mãe e do companheiro desta, o popular cantor Toy, a quem trata como pai e com quem mantém uma relação muito próxima. É precisamente por essa ligação familiar que Beatriz é também publicamente reconhecida como enteada do artista.

Desde muito nova que demonstrou interesse pelo mundo das artes performativas, tendo apostado na sua formação na área da representação ao frequentar o curso de teatro na Escola de Atores. Foi aí que consolidou as bases para o percurso que pretende construir na televisão e na representação, área onde ambiciona afirmar-se de forma sólida nos próximos anos.

O primeiro grande passo nesse caminho aconteceu quando integrou o elenco da novela «Festa é Festa», onde interpretou a personagem Maggie. A participação na popular produção televisiva permitiu-lhe ganhar maior visibilidade junto do público e começar a construir o seu espaço no meio artístico nacional.

Para além da representação, Beatriz Prates tem vindo também a destacar-se nas redes sociais, onde soma cada vez mais seguidores graças à sua autenticidade, elegância e proximidade com o público. Entre fotografias do quotidiano, projetos profissionais e momentos pessoais, a jovem influencer tem conquistado uma forte ligação com quem a acompanha. Recentemente Beatriz foi comentadora e repórter num canal de televisão e já foi participante no «Dilema».

Beatriz voltou a dar que falar ao partilhar imagens muito especiais da celebração do seu 23.º aniversário. Nas fotografias, a atriz surge radiante e rodeada de amigos e pessoas próximas, num ambiente marcado pela emoção, carinho e felicidade. Toda a decoração foi pensada ao detalhe com muitos pormenores em cor de rosa.

Ora veja:

Na legenda da publicação, Beatriz Prates deixou uma mensagem emotiva sobre o momento vivido:

«Há dias que parecem abraçar-nos por inteiro, e este foi um deles. Que bonito é celebrar mais um ano assim, rodeada de pessoas que fazem a minha vida ter sentido e me fazem sentir amada de uma forma que eu nem consigo colocar em palavras. Que sorte a minha… 🤍»

A publicação rapidamente reuniu dezenas de comentários carinhosos e mensagens de felicitações. Entre os muitos elogios recebidos, destacaram-se frases como «Foi lindo lindo, como tu», «Obrigada por seres uma pessoa tão linda», «Tudo perfeito» e ainda «Que sorte a nossa por te termos na nossa vida 🥺 és especial Bea!». Houve também quem lhe desejasse felicidade e sucesso para o futuro, sublinhando o carinho que muitos seguidores e amigos demonstram pela jovem atriz.

Com apenas 23 anos, Beatriz Prates continua assim a afirmar-se como uma das novas caras promissoras da televisão e das redes sociais em Portugal, reunindo cada vez mais atenção não só pelo talento, mas também pela imagem positiva e genuína que transmite ao público.