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Vem aí em «A Madrasta»: Beatriz é atropelada e fica entre a vida e a morte. Tudo sobre o momento mais dramático da novela

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 29min
Vem aí em «A Madrasta»: Beatriz é atropelada e fica entre a vida e a morte. Tudo sobre o momento mais dramático da novela - TVI

Vem aí em «A Madrasta»: O atropelamento de Beatriz deixa todos em choque. Saiba o que vai acontecer muito em breve na novela da TVI

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Os próximos episódios de A Madrasta, da TVI, prometem prender os espectadores ao ecrã com um dos momentos mais dramáticos da história. Beatriz (Catarina Nifo) sofre um grave atropelamento e o seu estado de saúde deixa toda a família em desespero.

Tudo acontece quando Beatriz atravessa a rua de forma inesperada para chamar um táxi. Sem tempo para reagir, é violentamente atropelada e cai inanimada no chão. Arminda, que regressava das compras, assiste ao acidente e fica em choque.

Pouco depois, Simão e Miguel chegam ao local e entram imediatamente em pânico. Enquanto tentam ajudar Beatriz, chamam uma ambulância para que a jovem seja transportada de urgência para o hospital.

Mas o drama não termina aí.

Quando está prestes a sair do hospital, Diana cruza-se com os paramédicos que transportam uma vítima numa maca. Ao perceber que se trata de Beatriz (A filha), fica completamente gelada. Tenta aproximar-se e falar, mas o choque é tão grande que as palavras simplesmente não saem.

Já no hospital, familiares e amigos aguardam, em profundo sofrimento, por notícias. É então que o médico faz o pior dos anúncios: Beatriz sofreu um traumatismo craniano significativo e as próximas horas serão decisivas para a sua sobrevivência.

A notícia deixa todos devastados. Diana sente as pernas fraquejarem, mas é obrigada a esconder a dor para não levantar suspeitas sobre a sua verdadeira identidade. Afinal, apesar de estar ali, não pode assumir que é a mãe de Beatriz.

Entretanto, Francisca chega ao hospital e corre para abraçar Pedro, tentando confortá-lo naquele momento de angústia. Pedro agradece o apoio, mas acaba por lançar um olhar na direção de Diana. Ela sente-se completamente excluída, precisamente quando mais desejava estar ao lado da filha.

Será que Beatriz vai sobreviver? E conseguirá Diana manter o segredo, mesmo perante um momento tão dramático?

As respostas chegam muito em breve na novela A Madrasta, da TVI.

 

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