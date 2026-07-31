Vem aí em «A Madrasta»: Beatriz recupera do coma e chama pela mãe. Diana fica em lágrimas

Os próximos episódios de A Madrasta, da TVI, prometem um dos momentos mais emocionantes de toda a novela. Depois de ter sido atropelada e de lutar pela vida no hospital, Beatriz (Catarina Nifo) recupera a consciência. Mas é aquilo que diz ao abrir os olhos que vai tocar todos os que acompanham esta história.

Enquanto permanece junto à cama da filha, Diana (Inês Castel-Branco) revive em silêncio as memórias de quando Beatriz era apenas uma criança e ela a conseguia acalmar com um simples gesto ou uma palavra de conforto.

É então que acontece o inesperado. Beatriz abre finalmente os olhos e, ainda desorientada, chama pela mãe. Diana fica completamente paralisada. Incapaz de esconder a emoção, as lágrimas escorrem-lhe pelo rosto. Afinal, a filha está ali, viva... e, sem saber, chama precisamente pela mulher que está ao seu lado.

Mais tarde, já acompanhada por Miguel, Beatriz revela que, durante o tempo em que esteve inconsciente, sonhou com a mãe. Mas esse sonho tem um detalhe surpreendente. A jovem conta que, no sonho, a mãe era... Maria.

Miguel acredita que a irmã continua demasiado obcecada com Maria e tenta desvalorizar a situação. No entanto, Beatriz insiste que tudo lhe pareceu muito real. Além disso, confessa que sente que o pai olha para Maria de uma forma diferente, deixando no ar novas dúvidas sobre a relação entre os dois.

Antes de terminar a conversa, Beatriz pergunta ainda por João Maria e Miguel explica que o irmão continua a lutar pela vida.