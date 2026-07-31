Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Vem aí em «A Madrasta»: Beatriz recupera do coma e chama pela mãe. Diana fica em lágrimas

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 51min
Vem aí em «A Madrasta»: Beatriz recupera do coma e chama pela mãe. Diana fica em lágrimas - TVI

Após o grave acidente que a deixou entre a vida e a morte, Beatriz abre os olhos e deixa Diana em lágrimas com um único pedido

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Os próximos episódios de A Madrasta, da TVI, prometem um dos momentos mais emocionantes de toda a novela. Depois de ter sido atropelada e de lutar pela vida no hospital, Beatriz (Catarina Nifo) recupera a consciência. Mas é aquilo que diz ao abrir os olhos que vai tocar todos os que acompanham esta história.

Enquanto permanece junto à cama da filha, Diana (Inês Castel-Branco) revive em silêncio as memórias de quando Beatriz era apenas uma criança e ela a conseguia acalmar com um simples gesto ou uma palavra de conforto.

É então que acontece o inesperado. Beatriz abre finalmente os olhos e, ainda desorientada, chama pela mãe. Diana fica completamente paralisada. Incapaz de esconder a emoção, as lágrimas escorrem-lhe pelo rosto. Afinal, a filha está ali, viva... e, sem saber, chama precisamente pela mulher que está ao seu lado.

Mais tarde, já acompanhada por Miguel, Beatriz revela que, durante o tempo em que esteve inconsciente, sonhou com a mãe. Mas esse sonho tem um detalhe surpreendente. A jovem conta que, no sonho, a mãe era... Maria.

Miguel acredita que a irmã continua demasiado obcecada com Maria e tenta desvalorizar a situação. No entanto, Beatriz insiste que tudo lhe pareceu muito real. Além disso, confessa que sente que o pai olha para Maria de uma forma diferente, deixando no ar novas dúvidas sobre a relação entre os dois.

Antes de terminar a conversa, Beatriz pergunta ainda por João Maria e Miguel explica que o irmão continua a lutar pela vida.

   

Relacionados

Vem aí em «A Madrasta»: O estado de saúde de João Maria agrava-se e a família teme o pior

Vem aí em «A Madrasta»: Beatriz é atropelada e fica entre a vida e a morte. Tudo sobre o momento mais dramático da novela

A Madrasta: Em breve, Pedro e Diana vão beijar-se loucamente. Nós mostramos as imagens em primeira mão

Mais Vistos

«Uma guerra física e psicológica»: Rita Patrocínio vive um dos momentos mais intensos da sua vida

Ontem
1

Uma das mulheres mais desejadas de Portugal? Tem 47 anos e está deslumbrante

Hoje
2

Vem aí em A Madrasta: Diana escapa à morte em momento dramático. Saiba em primeira mão o que vai acontecer

Ontem
3

A Madrasta: Em breve, Pedro e Diana vão beijar-se loucamente. Nós mostramos as imagens em primeira mão

Hoje
4

Esta portuguesa é um verdadeiro fenómeno nacional e namora com um dos homens mais cobiçados do mundo

seg, 27 jul
5

Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly estão juntos no amor e não só. Eis o vídeo que está a dar que falar

Festa é Festa
2 set 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Foi a pequena Belinha de Doce Fugitiva. Hoje é um fenómeno que conquista milhares nas redes sociais

Ontem

Terra Forte: Babi tem ataque de raiva e culpa Vivi desaparecimento de Luna

Terra Forte
Ontem

A Madrasta: Miguel encurrala Diana e ela quase revela toda a verdade

A Madrasta
Ontem

Vem aí em A Madrasta: Diana escapa à morte em momento dramático. Saiba em primeira mão o que vai acontecer

Ontem

Vem aí em «A Madrasta»: Diana encontra a camareira que pode provar a sua inocência. E é isto que acontece

qua, 29 jul

Uma das mulheres mais desejadas de Portugal? Tem 47 anos e está deslumbrante

Hoje
FORA DO ECRÃ

Rita Pereira surpreende com partilha muito aguardada: «Estava há uns meses à espera»

Hoje

Uma das mulheres mais desejadas de Portugal? Tem 47 anos e está deslumbrante

Hoje

A beleza é de família! Aos 52 anos, Fernanda Serrano continua a surpreender e os filhos não ficam atrás

Ontem

A banda que marcou uma das novelas mais vistas de sempre está de volta com uma novidade bombástica

Ontem

«Uma guerra física e psicológica»: Rita Patrocínio vive um dos momentos mais intensos da sua vida

Ontem

É assim que o filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão espera pela chegada do irmão: as imagens mais ternurentas de sempre

Ontem
Mais Fora do Ecrã