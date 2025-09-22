Laura Figueiredo atualiza o estado de saúde da filha: «Esta semana foi dura»

Laura Figueiredo atualiza o estado de saúde da filha: «Esta semana foi dura»

A pequena Beatriz foi operada.

A recente partilha de Laura Figueiredo nas redes sociais emocionou os seguidores e amigos próximos. A atriz e influencer atualizou o estado de saúde da filha Beatriz, de oito anos, que foi recentemente submetida a uma cirurgia, deixando-a visivelmente nervosa e ansiosa. Felizmente, a recuperação tem corrido bem, e Laura tem partilhado a força e coragem da filha com os seguidores.

Na manhã de quinta-feira, 18 de setembro, Laura explicou que esteve «desaparecida» das redes sociais devido a uma emergência familiar no dia anterior. Beatriz foi operada e a preocupação tomou conta da família. A atriz confessou: «Não vou mentir, estava bastante nervosa e ansiosa». Mas mostrou alívio ao ver que tudo correu bem: «Correu tudo bem, já está em casa, rodeada de miminhos e gelados. É uma recuperação chata porque é uma cirurgia, mas é para o bem dela. Esperamos que agora venha uma fase melhor, já que o ano passado foi muito complicado para a Bia»

Na mesma partilha, Laura recordou a angústia ao ver a filha entrar no bloco operatório: «Quando ela entrou no bloco operatório, o meu coração... Fui esperar no carro e não foi nada fácil». Apesar do nervosismo, a mãe encontrou força no amor pelos filhos: «Eles são, sem dúvida, o meu ponto fraco. Quando mexe com os meus filhos, fico completamente perdida».

Mas na última atualização no Instagram, a atriz partilhou fotos de Beatriz e escreveu: «A minha companheirinha 💖🌸 Esta semana foi dura mas uma ninjinha tem sempre força para me surpreender 💫 Para sempre e mais um dia 🪷🦄», revelando o orgulho e a admiração pela coragem da filha durante este período delicado, que tem sido ultrapassado com muito amor.

A publicação rapidamente recebeu mensagens de carinho e elogios. A atriz Carolina Carvalho, namorada de David Carreira, comentou: «Maravilhosas ❤️». O pai, Mickael Carreira, mostrou o seu carinho com: «❤️❤️❤️❤️». A apresentadora da TVI, Mónica Jardim, escreveu: «Única 💛🧚🏼‍♀️ doce, sensível e enérgica! Cheios de saudades!!!!»

Apesar da angústia, Laura revelou o alívio de ver a recuperação a decorrer em segurança.

Recordamos que a nora de Tony Carreira tem uma relação de mais de uma década com Mickael Carreira e dois filhos:  Beatriz, de 8 anos e Gabriel, de dois anos.

