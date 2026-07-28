Vem aí em A Madrasta: A verdade está por um fio. Beatriz é informada de que Pedro teve um caso com Diana

Vai acontecer em breve em A Madrasta. Beatriz (Catarina Nifo) fica chocada ao saber que Pedro (Albano Jerónimo) teve um caso com Diana (Inês Castel-Branco). Estará a grande verdade quase a ser desvendada?
Em «A Madrasta», Laura (Madalena Brandão) finge estar preocupada com Beatriz (Catarina Nifo) e pergunta-lhe se está assim por causa de Maria. Beatriz não entende porque Maria é trazida para a conversa e Laura conta-lhe que ela teve um caso com Pedro (Albano Jerónimo). Beatriz diz que já sabia e Laura conta-lhe que ela o enganou num negócio. Beatriz acha que não faz sentido, pois Pedro trata-a como amiga. Laura diz que os homens são assim.
Recorde aqui o momento em que Ricardo beija Beatriz: