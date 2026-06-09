Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em alerta máximo com o aparecimento de Caio e a sua ligação a Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) fica chocada ao saber que Caio (Bruno Cabrerizo) está na Açoreana e pode ter ligação com Maria de Fátima e o seu desaparecimento. Fica ainda mais inquieta ao descobrir que ele foi amante da irmã. Liga a Sammy, pedindo-lhe para ir até à empresa e não deixar Caio sair.

Carla e Leumi estão com Fernanda, a jornalista que irá entrevistar Carla e Dani. Carla convida Flor a estar presente, mas ela recusa, atribuindo o mérito da Ostraderm a Carla e Dani. Flor sai apressada com Moreira.

Caio e Dani vestem-se rapidamente, e combinam fingir que estavam apenas numa entrevista. Flor entra com Moreira, dizendo querer conhecer melhor Caio, caso ele venha a trabalhar ali. Caio lança um olhar tenso a Moreira.

Flor leva Caio para o gabinete.

Recorde-se que Caio chegou a dar ideias a Maria de Fátima para arruinar Flor: