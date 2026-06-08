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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor tem um plano em mente que envolve Caio

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 16min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor tem um plano em mente que envolve Caio - TVI

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Em «Terra Forte», Caio (Bruno Cabrerizo) garante que não sabia que o davam como morto e nega ter regressado por causa da suposta morte de Maria de Fátima (Rita Pereira). Caio decide ir embora, a indicar ter sido um erro voltar. Flor (Benedita Pereira) indica ter um plano.

Flor sai apressada do gabinete. Sammy insiste com José que não podem assumir a morte de Maria de Fátima sem provas. José sugere que fale com António, que obteve essa informação através de terceiros ligados ao alegado assassino.

Carla e Dani terminam a entrevista com Fernanda, que questiona o impacto do trabalho na vida pessoal. Flor interrompe, pedindo para falar com Dani (Camy Ribau).

Flor surpreende Dani ao aprovar a contratação de Caio, sugerindo que a sua aparência pode beneficiar as vendas da Ostraderm.

Recorde o momento em que Caio apareceu:

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