Vem aí em «Terra Forte»: Eis o motivo pela qual Rosa Maria continua a ter uma boa relação com Maria de Fátima

  • Ontem às 15:03
Eis o que tantos querem saber.

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré) ficam sérios por Rosa Maria (Custódia Gallego) indicar que espera que eles não se vão embora, insistindo que ela tem de fazer justiça por Maria de Fátima (Rita Pereira) ter ficado com a vida que deveria ser dela. Flor repara no rancor da mãe a falar de Maria de Fátima.

Rosa Maria admite que nunca gostou de Maria de Fátima, mas manteve sempre relações cordiais com ela para ela não a afastar dos netos, referindo que agora com o reaparecimento de Flor sente que voltou a ter uma família. Flor e António olham-na comovidos.

Recorde-se que Rosa Maria tem levantado várias questões:

