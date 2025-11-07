Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) está furiosa por Álvaro (José Wallenstein) ter vindo ali confrontar Flor (Benedita Pereira), dizendo ir já ter uma conversa séria com ele. Flor diz que talvez seja melhor mesmo desistir de lutar pela sua herança. Rosinha ouve e olha espantada para a mãe.

Flor diz a Rosinha que pelos vistos ela gostaria que ela morresse por que assim poderia disputar a herança da família com Maria de Fátima, afastando-se magoada.

Recorde-se que Flor tem sido incentivada a lutar pelo que lh pertence: