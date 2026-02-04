Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor expulsa Rosinha para que ela possa ir viver com Sammy

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:28
Vem aí em «Terra Forte»: Flor expulsa Rosinha para que ela possa ir viver com Sammy - TVI

Flor diz que vai ser uma verdadeira lição.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) vem determinada com a mala de viagem de Rosinha (Francisca Salgado), dizendo a Rosa Maria que a filha se vai mudar para casa de Sammy (José Fidalgo).

Flor diz a Rosa Maria que se cansou de Rosinha a culpar a ela e António (Joao Catarré) de não ter podido ter uma vida melhor, sendo por isso que a vai mandar para junto de Sammy, esperando que ela aprenda a lição depois de ser maltratada por Maria de Fátima (Rita Pereira). Flor pede a António que diga a Carla (Marina Albuquerque) para levar Rosinha à mansão, visto ter sido por culpa dela que tudo aconteceu.

Recorde o momento em que Rosinha descobriu quem é o seu verdadeiro pai:

Relacionados

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima entra em desespero ao saber que Flor nunca perdeu a memória

Vem aí em «Terra Forte»: O momento e a reação de Rosinha e Dudu ao saberem que são irmãos

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Rufino já tem a prova que precisa para 'salvar' Flor

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: É hora de agir! Susette toma uma decisão contra Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Cobra sobre Maria de Fátima: «Ela tem de sofrer, perder tudo e voltar para o buraco»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Dudu fica em pânico: «Nós não podemos ser irmãos»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
seg, 2 fev
1

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
2

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Terra Forte
7 nov 2025
3

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

24 nov 2025
4

Vem aí em «Terra Forte»: Flor expulsa Rosinha para que ela possa ir viver com Sammy

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confessa a Rosinha que pode ter sido vítima de um crime e pede-lhe ajuda

Terra Forte
30 out 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Amor à Prova
Ontem

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
seg, 2 fev

Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»

Ontem

«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»

Hoje

Rita Pereira viveu situação de extrema urgência. Mas, um milagre aconteceu

Hoje

De luto, atriz de Inspector Max desaba: «Não é possível haver mundo sem ele»

Hoje

Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»

Hoje

Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»

Hoje

O casamento deles 'fez correr muita tinta', hoje esperam um filho

A Protegida
Hoje
Mais Fora do Ecrã