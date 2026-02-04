Vem aí em «Terra Forte»: Flor expulsa Rosinha para que ela possa ir viver com Sammy

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque ao saber que Rosinha e Dudu namoram

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confessa a Rosinha que pode ter sido vítima de um crime e pede-lhe ajuda

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) vem determinada com a mala de viagem de Rosinha (Francisca Salgado), dizendo a Rosa Maria que a filha se vai mudar para casa de Sammy (José Fidalgo).

Flor diz a Rosa Maria que se cansou de Rosinha a culpar a ela e António (Joao Catarré) de não ter podido ter uma vida melhor, sendo por isso que a vai mandar para junto de Sammy, esperando que ela aprenda a lição depois de ser maltratada por Maria de Fátima (Rita Pereira). Flor pede a António que diga a Carla (Marina Albuquerque) para levar Rosinha à mansão, visto ter sido por culpa dela que tudo aconteceu.

