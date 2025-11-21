Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria antevê o pior

  • Hoje às 10:46
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria antevê o pior - TVI

A mãe de Flor fica em pânico.

Em «Terra Forte», António (João Catarré) diz a Flor (Benedita Pereira) ser óbvio que Maria de Fátima (Rita Pereira) pediu a Vivi (Sofia Nicholson) para falarem para a impedir de contar o que sabe sobre ela, avisando Flor que estão a lidar com um assunto difícil e com pessoas que podem ser perigosas. Flor assente perturbada. Rosa Maria (Custódia Gallego) fica surpresa por ver ali Flor, que diz à mãe para ir com eles à Açoreana por precisar de falar já com Vivi.

Rosa Maria está atónita com o que Flor e António lhe contaram de Marcus ontem ter tentado matar Maria de Fátima. Rosa Maria admite achar que Manuel, que sempre foi alguém capaz de tudo por poder, pode ter ensinado Maria de Fátima a ser igual a ele, e Vivi pode saber mesmo coisas graves sobre eles, podendo Maria de Fátima tê-la chamado para comprar o seu silêncio.

Flor, António e Rosa Maria pensam tensos que Vivi sabe mesmo alguma coisa grave sobre Maria de Fátima para ela ter ido à esquadra libertar Marcus. Rosa Maria diz que Vivi pode correr perigo com Maria de Fátima.

Recorde-se que Rosa Maria está capaz de tudo para proteger a filha:

