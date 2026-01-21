Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Flor deixa Rosa Maria em choque ao revelar que fingiu amnésia

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 46min
Vem aí «Terra Forte»: Flor deixa Rosa Maria em choque ao revelar que fingiu amnésia - TVI

Um momento cheio de emoção.

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) fica em choque quando Flor (Benedita Pereira) lhe confessa que está a pensar regressar às Flores. Flor explica à mãe que quer voltar aos Açores, o lugar onde se sentia verdadeiramente feliz, mas Rosa Maria percebe que algo lhe está a ser escondido.

Num momento de grande tensão, Flor revela à mãe que fingiu a amnésia, deixando Rosa Maria completamente perplexa. A filha explica que recuperou todas as suas memórias e usou a farsa para fugir do passado e investigar quem tentou tirar-lhe a vida, mergulhando ambas num turbilhão de emoções, segredos e perigos.

