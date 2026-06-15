Vem aí em «Terra Forte»: O primeiro frente-a-frente de Flor e Débora

Em «Terra Forte», Débora (Elisa Volpatto), Joana (Vera Macedo) e Mané (Simão Fumega) estão a fazer a prova de comida de um candidato a chef, percebendo de imediato que ele não tem as aptidões necessárias. Débora deixa mensagem a António (João Catarré) a dizer que não há mesmo concorrente que o equipare para não ser escolhido. Rosinha (Francisca Salgado) chega com Flor (Benedita Pereira). Débora vê-a e ambas trocam um olhar intenso.
Joana diz a Rosinha e Flor que António é claramente o candidato mais forte a chef, destacando o seu talento na cozinha. Flor não resiste e pergunta como Débora surgiu naquele contexto.
Joana diz a Flor que não sabe nada sobre Débora, o que a deixa desconfiada. Débora aproxima-se para cumprimentá-las, fingindo surpresa ao descobrir que Flor e Rosinha são, respetivamente, a ex-mulher e a filha de António. Insinua andar à procura de um homem como ele e lança um olhar desafiador a Flor, que, incapaz de lidar com a situação, sai dali abruptamente.
Recorde-se que António e Débora estão juntos: