Vem aí em «Terra Forte»: Flor rebaixa-se a Maria de Fátima e faz-lhe um pedido

Em «Terra Forte», Delfina (Elsa Galvão) insiste com Flor (Benedita Pereira) que ela tem de lutar pela Açoreana, que precisa de alguém como ela e não de alguém como Maria de Fátima, que só pensa em lucros. Maria de Fátima (Rita Pereira) interrompe-as, repreendendo Delfina por se estar a escapar ao trabalho aproveitando Flor estar ali. Maria de Fátima puxa Flor dali.

Flor diz a Maria de Fátima precisar que ela continue a suportar as despesas da mansão depois de se mudar para lá com a família. Maria de Fátima recusa de imediato, dizendo que aquilo é um problema dela e não seu. Maria de Fátima corta a conversa a dizer ter um compromisso, saindo disparada. Flor esboça ar furioso.

Recorde a mudança de ideias: