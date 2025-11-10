Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz chantagem com Rosinha

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) percebe que Rosinha (Francisca Salgado) lhe está a esconder algo, com Rosinha a confessar estar a namorar com Dudu (Tomás Taborda). Flor estaca gelada. Rosinha olha confusa para Flor, que está petrificada por a filha estar a namorar com Dudu, a pensar nas implicações daquilo. Flor corre para a casa-de-banho para vomitar.
Flor diz a Rosinha que vai ter de deixar Dudu, dizendo não querer que os acusem de estarem a fazer tudo para chegarem ao dinheiro da família. Flor acaba por propor à filha lutar pela sua herança se ela aceitar largar o jovem. Rosinha olha-a atónita.