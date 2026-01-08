Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa a herança?

  • TVI Novelas
  Hoje às 08:58
Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa a herança? - TVI

Rosinha fica furiosa com o que a mãe lhe diz.

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) diz a Flor (Benedita Pereira) que não conseguiu cumprir o que lhe prometeu por gostar de Dudu (Tomás Taborda) a sério. Flor responde que nesse caso também se vê no direito de desistir da sua herança, visto ela não ter cumprido o que acordaram. Rosinha diz à mãe não compreender por que ela está a agir assim.

Rosinha diz a Flor que não compreender por que ela quer tanto que se afaste de Dudu quando já está em paz com Maria de Fátima (Rita Pereira). Flor diz que está a pensar recusar a herança por causa dela e sai disparada.

Recorde-se que Rosinha quebrou o acordo por estar apaixoanda:

