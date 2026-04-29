Vem aí em «Terra Forte»: Há uma testemunha que viu Flor a ser atirada do cruzeiro?

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) fala com Vini (Gustavo Alves), Eva (Josefine Winkler) e Babi (Melissa Matos) de precisar que um vídeo seja visto pelo maior número de pessoas possível. Babi sorri animada por receber mensagem de Cobra, mas logo esmorece por ele cancelar o encontro com ela. Dudu (Tomás Taborda) e Dani (Camy Ribau)ficam surpresos por Babi ainda andar com Cobra (Ricardo Burgos). Todos olham espantados para Rosinha a dizer que o vídeo que quer que todos vejam é relacionado com a queda de Maria de Fátima (Rita Pereira) ao mar no cruzeiro.

Todos estão de voltas dos telemóveis a espalhar por toda a gente que conhecem o vídeo de Flor para que este seja visto pelo maior número de pessoas possível.

Eles continuam a analisar as mensagens recebidas ao vídeo de Flor, com Magui a ver a mensagem de um rapaz que diz ter coisas para contar sobre esse incidente no cruzeiro, podendo encontrar-se com eles na cidade. Todos concordam ser melhor marcar aquele encontro no bar da praia.

Recorde como tudo aconteceu: