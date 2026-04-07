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«E depois o vazio, mas de coração cheio»: Benedita Pereira despede-se de «Terra Forte» com emoção

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 45min
«E depois o vazio, mas de coração cheio»: Benedita Pereira despede-se de «Terra Forte» com emoção - TVI

Um fim emocionante.

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Benedita Pereira, atriz que interpreta Flor na novela «Terra Forte», decidiu assinalar publicamente o fim da sua participação no projeto. A novela, fruto de uma parceria entre a TVI e a Prime Video, chegou ao final após nove intensos meses de gravações: "Já estou em condições de falar", começou por escrever a atriz, dando início à sua partilha sobre o encerramento das filmagens.

"Começou há 9 meses e acabou há quase duas semanas. Esta dança, esta maratona de cardio e resistência que é fazer uma novela, chegou ao fim. Mas não foi uma novela qualquer. Foi a nossa Terra Forte, ou EnTerra Forte para os amigos", pode ler-se na publicação de Benedita Pereira.

A atriz prosseguiu: "Fiz amigos novos, reencontrei outros, mas fomos essencialmente equipa. E que extraordinária foi esta equipa à frente e atrás das câmaras. São vidas inteiras investidas na arte de contar uma história de 200 episódios. São muitas horas por dia durante muitos meses a «dar no duro» para vos fazer chegar esta história como melhor conseguimos e sabemos. E depois o vazio, mas de coração cheioFicam as nossas histórias dentro da história, as memórias, as peripécias, o amor pelo que fazemos e uns pelos outros, e claro… as gargalhadas, sempre as gargalhadas."

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O elenco de «Terra Forte» contou com nomes como José Fidalgo, Rita Pereira e João Catarré.

"Obrigada a todos os que passaram pela equipa A e pela equipa B, todos os que me aturaram a mim e à Flor, todos do elenco principal e adicional, todos os que embarcaram connosco e com a famosa baleia nesta aventura. E, sobretudo, obrigada às equipas de todos os sectores por me ampararem sempre, mesmo nos dias menos bons (que felizmente foram poucos), nunca ninguém me largou a mão e fizeram sentir-me uma PP muito amada. E agora…. continuem a ver a nossa Terra Forte na TVI e Prime Video, que ainda temos muita história para contar", concluiu a atriz.

A novela ficou ainda marcada pelo reencontro de Benedita Pereira e João Catarré, que há mais de 20 anos protagonizaram juntos a primeira temporada da série "Morangos Com Açúcar". O ator reagiu à publicação de Benedita sobre o fim das gravações e destacou a alegria de voltar a trabalhar com a amiga: "Benedita Pereira, que maravilhoso que foi este reencontro. Muitas e boas gargalhadas dentro de uma história com especial magia e muita dedicação! Obrigado pela tua Flor. É sempre um até já", escreveu João Catarré.

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