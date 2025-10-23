Terra Forte

Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 18:32
Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia» - TVI

Revelamos tudo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Dois rostos que marcaram uma geração estão de volta ao ecrã, lado a lado, duas décadas depois de terem protagonizado uma das histórias de amor mais icónicas da televisão portuguesa. João Catarré e Benedita Pereira, os eternos Pipo e Joana da série juvenil “Morangos com Açúcar”, voltam a contracenar em “Terra Forte”, a nova aposta da TVI que tem conquistado o público.

Em 2003, na primeira temporada de “Morangos com Açúcar”, Pipo e Joana viveram um romance intenso que rapidamente se tornou num fenómeno cultural. A sua história de amor marcou uma geração, emocionou milhares de jovens e permanece até hoje como um dos arcos narrativos mais memoráveis da televisão portuguesa.

Agora, 20 anos depois, João Catarré e Benedita Pereira voltam a dar vida a outro casal apaixonado — António e Flor, em “Terra Forte”. A TVI, consciente do simbolismo deste reencontro, partilhou um vídeo comparativo nas redes sociais, colocando lado a lado duas cenas dos atores: uma de “Morangos com Açúcar” e outra da nova novela. A publicação, acompanhada da legenda: “20 anos separam Pipo e Joana de António e Flor. Não fomos os únicos a relembrar, pois não?”, tornou-se rapidamente viral, despertando ondas de nostalgia e emoção entre os fãs.

Nos comentários, multiplicaram-se as reações cheias de carinho e saudade:“Que nostalgia boa 😍🥰❤️ incrível!”; “Nostalgia 😍”; “Que novelão! Estou simplesmente apaixonada por esta história 😍😍
Morangos com Açúcar 😍”; “Foi lindo 😍❤️, uma nostalgia 🍓”.

A emoção é palpável: os fãs voltaram a sentir-se adolescentes, revivendo memórias de uma época marcante da televisão nacional.

Com “Terra Forte”, a TVI não apenas reúne dois dos atores mais queridos do público, como também celebra a força das histórias que resistem ao tempo. E, como se comprova pelas reações, Pipo e Joana continuam, 20 anos depois, a fazer bater mais forte o coração de uma geração inteira.

Veja aqui: É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras - Novelas - TVI

Relacionados

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

Vem aí em «A Protegida»: Laura tenta impedir o casamento de Mariana e JD?

Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai

Terra Forte

Terra Forte: Sammy vê Flor ao fim de quase 20 anos

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: «Se for mesmo a minha Flor, eu tenho de a encontrar»

Terra Forte
Hoje

Rosa Maria fica em pânico com revelação de Sammy: «Que brincadeira de mau gosto é esta?»

Terra Forte
Hoje

Maria de Fátima toma decisão sobre Vivi: «Está demitida»

Terra Forte
Hoje

Rosinha discute com Dudu: «Tira-lhe isso da cabeça»

Terra Forte
Hoje

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Terra Forte
Hoje
Mais Terra Forte

Mais Vistos

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
Hoje
1

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Hoje
2

Reconhece esta atriz? É uma das mulheres mais bonitas de Portugal!

Quero é Viver
23 jan 2023
3

Sara Prata deixa alerta: «É fraude»

qua, 19 mar
4

Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos

Terra Forte
Hoje
5

«Terra Forte»: Todos falam na cena da baleia e nós mostramos em primeira-mão

Terra Forte
ter, 21 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu beija Rosinha

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Laura tenta impedir o casamento de Mariana e JD?

A Protegida
Hoje

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
Hoje

«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado

Festa é Festa
Ontem

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Passei por várias emoções»: Marta Andrino vive experiência sensorial ao lado de apresentadora famosa

Festa é Festa
Hoje

«Ainda estou a processar»: A noite que Jessica Athayde não consegue esquecer

Hoje

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Terra Forte
Hoje

Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»

Terra Forte
Hoje

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Hoje

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
Hoje
Mais Fora do Ecrã