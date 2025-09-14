«Ligação para a vida»: Benedita Pereira e João Catarré desvendam os sentimentos ao voltarem a contracenar

Esta quinta-feira, 11 de setembro de 2025, decorreu a Apresentação de Grelha da TVI, no Praia no Parque, em Lisboa, onde foi apresentada a nova novela da estação, “Terra Forte”. Em entrevista exclusiva, os protagonistas Benedita Pereira e João Catarré revelaram a emoção de voltar a contracenar 22 anos depois de terem participado na primeira temporada de “Morangos com Açúcar” como o casal Pipo e Joana. Sobre a nova novela, Benedita Pereira explicou que se pode esperar uma história muito bonita, centrada num amor muito forte de muitos anos, com alguns percalços pelo caminho. A atriz descreveu que a sua personagem, Flor, teve uma história complicada no passado, mas que a situação do presente está bem resolvida, acrescentando a sua típica nota de humor.

Questionados sobre como foi retomar a parceria depois de tantas décadas, os dois confessaram que a experiência foi leve e natural, quase como umas férias, reforçando a cumplicidade, amizade e sentido de humor que os une: « Pareceu assim que fomos de férias, passaram 22 anos e voltamos com a nossa cumplicidade a nossa amizade, o nosso sentido de humor, as coisas que gostamos! Temos aqui uma ligação para a vida pronto»

João Catarré elogiou Benedita, afirmando que ela continua a ser “profissionalona daquelas lá de cima”, enquanto a atriz refletiu sobre as diferenças entre o passado e o presente: «Há 22 anos a nossa maturidade era outra, a nossa vida profissional também estava no início, agora passados estes anos todos, acho que é diferente.»

Com “Terra Forte”, a TVI aposta numa história de amor sólida, marcada por percalços e segredos do passado, mas também por momentos de cumplicidade e emoção, prometendo cativar tanto os fãs antigos, que os viram crescer em “Morangos com Açúcar”, como os novos espectadores.

A história de Terra Forte

Dada como morta no Brasil, Flor ressurge quase vinte anos depois nos Açores, trazendo uma revelação que pode mudar tudo: alguém tentou matá-la em alto-mar. Um encontro com Sammy, o amor da juventude, agora casado com a sua antiga melhor amiga, Maria de Fátima, obriga-a a regressar ao passado, que quase a destruiu, para descobrir a verdade.

Maria de Fátima, filha de uma empregada da casa, cresceu como irmã de Flor, mas esconde uma ambição sem limites. Após a “morte” de Flor, foi adotada pela sua família, casou com o noivo da amiga e assumiu o império “Açoreana” — a maior frota pesqueira do país — com a ajuda do patriarca Manuel Terra Forte. Para chegar ao topo, eliminou a própria mãe e tentou matar Flor.

Flor parte para Florianópolis, onde a verdade a espera. Maria de Fátima, que agora é membro oficial da família Terra Forte, reina intocável ao lado de Cobra — seu cúmplice, amante e atual procurador federal. Flor, por outro lado, agora casada e mãe de duas filhas, também guarda um segredo: que a sua filha mais velha é fruto da relação com Sammy. Mas ela não sabe em quem confiar, nem mesmo nele, depois de descobrir que foi seduzida por Sammy a mando do pai dele, como parte de uma vingança antiga.

Entre segredos, alianças perigosas e traições familiares, Flor precisará enfrentar os fantasmas do passado para decidir entre o amor, a justiça e a verdade. Porque algumas histórias não terminam com a morte — elas apenas recomeçam.

Quem é quem?

FLOR - Benedita Pereira

Nasceu em Florianópolis, no seio de uma família açoriana ligada à indústria pesqueira. Tinha tudo para ter um futuro promissor, quando, numa noite fatídica, um acidente a bordo de um cruzeiro a faz desaparecer em alto-mar. Dada como morta no Brasil, Flor sobreviveu e recomeçou a sua vida nas Flores, onde casou e teve duas filhas.

Quando a sua mãe e o ex-noivo descobrem que ela está viva, Flor vê-se obrigada a enfrentar o passado - não só descobrindo que o acidente que sofreu pode não ter sido obra do acaso, como, na sua ausência, a sua irmã adotiva ter tomado tudo o que lhe pertencia: ficou à frente da empresa do pai e casou com o grande amor da sua vida

ANTÓNIO - João Catarré

Homem simples, pescador de profissão. Bondoso e sempre disposto a ajudar, podemos dizer que António tem o coração maior que o mar. Resgatou Flor em pleno oceano e a partir daí tornou-se o seu maior apoio. Sempre incentivou Flor a ser honesta com as filhas e a contar-lhes a verdade sobre o seu passado. No entanto, as boas intenções de António acabam por ter um efeito inesperado e quando Sammy chega à ilha, ele vê-se perante o risco de perder a mulher que ama.

MARIA DE FÁTIMA - Rita Pereira

Filha de Adelaide, antiga empregada dos Terra Forte. Tendo uma origem humilde, sempre se sentiu à margem da família, o que só alimentou o seu complexo de inferioridade e inveja em relação a Flor. Para contornar isso, tornou-se manipuladora e mestre na arte de mentir, conseguindo controlar Manuel e Rosa Maria a seu bel-prazer. Após a morte de Flor, é adotada por eles e assume o controle da empresa de pesca da família. Mas agora que a “irmã” aparece, será que a posição que conseguiu conquistar está em risco?

SAMMY - José Fidalgo

Em criança, a sua vida muda drasticamente quando o seu pai é enganado por um funcionário, que lhe rouba a empresa e o deixa na ruína. Marcado por este trauma, já adulto, embarca num plano do pai para se aproximar de Flor, filha do seu arquirrival, com o objetivo de recuperar tudo o que perderam. Mas, contra todas as expectativas, acaba por se apaixonar por ela. Quando Flor desaparece no mar, vê o seu mundo desabar. Sem chão, acaba por reconstruir a vida ao lado de Maria de Fátima, com quem casa e tem filhos. Mas ao descobrir que Flor afinal não morreu, percebe que o seu coração sempre lhe pertenceu. Agora, terá de escolher entre a vida que construiu e o amor que nunca conseguiu esquecer.

