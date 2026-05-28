Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Sammy ou António? Fãs de «Terra Forte» manifestam-se em massa sobre o futuro de Flor

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 4min
Sammy ou António? Fãs de «Terra Forte» manifestam-se em massa sobre o futuro de Flor - TVI

Este triângulo amoroso está a dar que falar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
 

Em «Terra Forte» a tensão emocional continua ao rubro com um dos enredos mais comentados da história: o complexo triângulo amoroso entre Flor (Benedita Pereira), António (João Catarré) e Sammy (José Fidalgo), que tem dividido personagens e, sobretudo, o público.

Um dos momentos mais intensos da história surgiu recentemente e é marcado pelo casamento de Flor com Sammy. Convencida de que António tinha morrido ou de que a tinha abandonado após três anos desaparecido, Flor tenta refazer a sua vida e acaba por casar com Sammy, numa tentativa de seguir em frente e deixar o passado para trás.

No entanto, tudo se altera com o regresso inesperado de António. O reencontro apanha Flor completamente desprevenida e faz ressurgir emoções que pareciam ultrapassadas. Entre confrontos e sentimentos à flor da pele, torna-se evidente que a ligação entre ambos nunca se perdeu.

A situação adensa-se ainda mais com a reação de Sammy, que não esconde a sua posição. Consciente de que Flor avançou para o casamento acreditando que António não voltaria, Sammy exige que ela rompa definitivamente qualquer ligação com o rival, o que acaba por desencadear um confronto direto.

Num momento de grande fragilidade emocional, chega mesmo a admitir que gostaria de poder viver com ambos, refletindo o turbilhão interno da personagem.

A decisão de Flor gerou grande impacto entre os fãs da novela, que rapidamente recorreram às redes sociais para comentar o rumo da história e escolher o desfecho que gostariam de ver. Num post da TVI, multiplicaram-se as opiniões divididas. Entre os comentários, lê-se: “Aiiii Flor! E agora?? Bem sinceramente os dois são grandes pães…”, “Eu acho que a Flor devia ficar com o Sammy…”, “Dona Flor e seus dois maridos…”, ou ainda “O António pleaseeeee”, demonstrando a forte ligação do público às personagens.

 

Outros espectadores defenderam uma visão mais racional do enredo, sugerindo que Flor deveria seguir com Sammy e permitir que António encontre outro caminho afetivo, mostrando que também há interpretações mais pragmáticas sobre o futuro da história.

No geral, os comentários revelam uma forte divisão entre os fãs, com opiniões igualmente intensas para ambos os lados. O desfecho deste triângulo amoroso continua assim a ser uma das maiores curiosidades da novela, mantendo o público atento ao próximo capítulo de «Terra Forte».

 

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Após confirmação do namoro, João Jesus reage a publicação de Sofia Ribeiro. E, há um detalhe

«Que assustador»: ex-atriz dá entrada nas urgências e deixa alerta sobre estado de saúde

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha e Dudu entram em conflito

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus tenta matar Babi e Vini?

Terra Forte
Hoje

Rita Pereira esteve na 'casita' de Bad Bunny e há imagens

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Farto, José abandona Carla?

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Rosinha deixa Sammy destroçado

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Flor assume que gostava de querer viver com dois maridos

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Deu vida ao rebelde Manel em «Morangos com Açúcar». Hoje, está diferente e casado com uma cara bem conhecida

ter, 26 mai
1

Lembra-se de Matilde Breyner e Tiago Felizardo nos "Morangos com Açúcar"? Veja como eles eram!

23 jul 2024
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara diz ter a certeza que o pai do seu bebé é...

Amor à Prova
Hoje
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Amor à Prova
seg, 2 mar
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Vera tem uma ligação inacreditável a Fred

Amor à Prova
Ontem
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera é levada pela polícia

Amor à Prova
seg, 18 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara diz ter a certeza que o pai do seu bebé é...

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus tenta matar Babi e Vini?

Terra Forte
Hoje

Rita Pereira esteve na 'casita' de Bad Bunny e há imagens

Terra Forte
Hoje

No dia de aniversário da filha, Catarina Gouveia surpreende tudo e todos ao anunciar gravidez

Ontem

Deu vida ao rebelde Manel em «Morangos com Açúcar». Hoje, está diferente e casado com uma cara bem conhecida

ter, 26 mai

Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Luz e Nelson torna-se evidente

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Terapia para mães desesperadas!»: Fernanda Serrano transforma concerto de Bad Bunny numa 'festa' em casa

A Protegida
Hoje

Sammy ou António? Fãs de «Terra Forte» manifestam-se em massa sobre o futuro de Flor

Terra Forte
Hoje

Após confirmação do namoro, João Jesus reage a publicação de Sofia Ribeiro. E, há um detalhe

Amor à Prova
Hoje

«Que assustador»: ex-atriz dá entrada nas urgências e deixa alerta sobre estado de saúde

Hoje

«Os meus netos têm vergonha»: Carla Andrino prova que é uma avó divertida em video hilariante

Hoje

Bonita e elegante: Aos 74 anos, Helena Isabel surpreende ao desfilar para Fátima Lopes

Hoje
Mais Fora do Ecrã