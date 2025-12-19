Vem aí em «Terra Forte»: Flor acorda contra todas as expectativas e médico fica em choque com o que vê

Em «Terra Forte», enfermeira diz a António (João Catarré) que o prognóstico de Flor (Benedita Pereira) continua muito reservado, sendo por isso que o médico prefere mantê-la sedada. Flor abre os olhos a despertar do coma sem que eles percebam.

Enfermeira e António ficam atónitos ao repararem que Flor está acordada. Enfermeira sai a dizer ter de ir avisar o médico e António fica a olhar emocionado para a mulher.

Médico fica espantado com o acordar de Flor e puxa António para falarem.

Médico diz a António ser surpreendente que Flor tenha acordado quando estava em coma induzido, precisando de fazer-lhe uns exames para ver a sua condição. António recebe chamada de Rosa Maria (Custódia Gallego), dizendo-lhe que vai ter com ela.