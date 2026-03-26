Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família já não vão viver para a mansão dos Terra Forte?

Em «Terra Forte», António (Joao Catarré) está a ver ofertas de emprego quando Flor (Benedita Pereira) chega irritada a casa, dizendo ao marido que Rosinha (Francisca Salgado) tinha razão sobre a oferta envenenada de Maria de Fátima (Rita Pereira), que se recusou a assumir os custos de manutenção da mansão.

Flor conta a António que Maria de Fátima quer que rentabilizem a mansão ou que assumam a sua gestão, mas António recusa ceder à chantagem ou mudar-se para lá.

Recorde-se que Flor dizia que não iria abdicar da casa: