Vem aí em «Terra Forte»: Flor e António vão trabalhar com Maria de Fátima?

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) sugere ir com António trabalhar para a Açoreana enquanto não fazem a divisão dos bens, deixando Maria de Fátima (Rita Pereira) incrédula.

Flor indica que António (João Catarré) seria uma grande mais-valia para a empresa com a sua experiência de pesca. Sammy (José Fidalgo) concorda, deixando Maria de Fátima irritada. Flor sugere que José (Paulo Calatré) e Carla (Marina Albuquerque) venham viver com eles e Maria de Fátima explode a dizer que aquela casa não é um albergue.

Recorde-se que o casal tem um plano: