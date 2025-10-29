Vem aí em «Terra Forte»: Flor 'vira-se contra' António para defender Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) veio ao mar com António (João Catarré), dizendo-lhe precisar de pensar sobre o que descobriu de Maria de Fátima (Rita Pereira) se ter apropriado da sua vida. Flor diz ao marido não compreender como ela foi capaz de ser adotada pelos seus pais e casar-se com Sammy (José Fidalgo) sabendo tudo o que se passou sobre Manuel (António Capelo) ter roubado Álvaro. Flor esboça ar tenso por António perguntar se acha que Maria de Fátima pode ter tentado matá-la no cruzeiro.

Flor defende Maria de Fátima a António a dizer que ela sempre foi sua amiga, não acreditando na hipótese de ter sido ela quem a tentou matar para ficar com a sua vida. Flor diz precisar de pensar, atirando-se para o mar. António vai atrás dela. Flor fica debaixo de água a nadar por entre os peixes, onde se sente mesmo em paz.

Recorde-se que António sabe que Flor não o ama como se fosse Sammy: