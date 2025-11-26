Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Incentivada, Flor toma uma decisão que pode mudar o rumo da história

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 56min
Flor está decidida.

Em «Terra Forte», António (João Catarré) diz a Flor (Benedita Pereira) que podia falar com Maria de Fátima (Rita Pereira) para trabalharem na Açoreana, mas Flor indica que não vai pedir-lhe nada, querendo é arranjar um advogado para recuperar o que é seu. António pergunta a Flor se já desistiu de descobrir o que Vivi (Sofia Nicholson) sabe sobre Maria de Fátima.

Flor acaba por concordar com António que Vivi pode ser a peça chave para desmascarem Maria de Fátima, e decide ir falar com ela.

De relembrar que, anteriormente, Vivi já tinha demonstrado, a Sammy, saber demais:

