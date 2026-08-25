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Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Flor admite que nunca amou Sammy e faz declaração de amor a António

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 4min
Vem aí «Terra Forte»: Flor admite que nunca amou Sammy e faz declaração de amor a António - TVI

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Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) confessa a António (João Catarré) que sabe ter cometido muitos erros com ele e com Sammy, mas explica que precisou de percorrer esse caminho para perceber que era ao lado de António que encontrava a felicidade.

Flor fica surpreendida quando António lhe diz que continua a acreditar que ela não sabe verdadeiramente o que quer.

Flor garante então que percebeu que nunca gostou realmente de Sammy e que foi apenas com António que descobriu o que é ser feliz. António, porém, mantém-se firme e afirma que nada irá mudar o facto de ter mudado e de não querer voltar atrás para ficar com ela.

Flor fica desolada perante as palavras de António.

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