Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) confidencia a António que Rosinha (Francisca Salgado) quebrou o acordo que tinham feito: esquecer Dudu (Tomás Taborda) para se concentrar na luta pela herança. António considera que chegou o momento de recordar Rosinha desse compromisso, e Flor concorda.

Durante o pequeno-almoço, o ambiente é tenso. Flor e António (João Catarré) mostram-se sérios, o que desperta a curiosidade de Rosinha, Dudu e Dani (Camy Ribau) .Sem rodeios, Flor diz a Rosinha que precisam de falar sobre a herança. O clima torna-se ainda mais pesado com a chegada inesperada de Carla e José, acompanhados por Mané e Joana, deixando Rosinha, Dudu e Flor completamente incrédulos.

Rosinha e Dudu reagem de imediato, protestando contra a presença de Mané e Joana e exigindo que se vão embora. Dani, pelo contrário, mostra-se interessada em Mané. Apesar da tensão, Flor acaba por convidá-los a ficar para o pequeno-almoço. Joana tenta um gesto de aproximação e abraça Rosinha, dizendo que tinha saudades, mas Rosinha afasta-a com raiva. Dudu, irritado, sai abruptamente, e Rosinha, depois de repreender a família, corre atrás dele.

Enquanto Dani continua a observar Mané com interesse, Flor agradece a António e aos cunhados pelo apoio e pela atitude que tiveram, consciente de que o confronto estava apenas a começar.