Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Flor prepara regresso aos Açores e António teme reação de Rosinha

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 58min
O segredo sobre Rosinha mantém-se.

Em «Terra Forte», António (Joao Catarré) alerta Flor (Benedita Pereira) para não confiar cegamente em Rosa Maria (Custódia Gallego), mas Flor acredita que a mãe está do seu lado desde o seu regresso. Apesar do apoio de António, Flor mostra-se tensa e determinada, decidida a desistir de tudo e regressar aos Açores. António questiona se Flor já contou a verdade à mãe sobre Rosinha, ao que ela responde que ainda não revelou que Rosinha (Francisca Salgado) é filha de Sammy (José Fidalgo).

António defende que o segredo se mantenha, mas Flor discorda: pretende cortar relações com os Terra Forte e regressar aos Açores. António duvida que Rosinha aceite tão facilmente esta decisão, mas Flor garante que falará com a filha no dia seguinte, mostrando-se firme e decidida a seguir o seu próprio caminho.

