Vem aí «Terra Forte»: Segredo de Flor e António ameaça separar Rosinha e Dudu

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:15
Dudu acredita que há algo grave a acontecer.

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado), Dudu (Tomás Taborda) e Dani (Camy Ribau) começam a suspeitar de que há motivos ocultos por trás da forte oposição de Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré) ao namoro entre Rosinha e Dudu.

Dudu confessa a Rosinha que, na sua opinião, somente Flor e António  saberão realmente por que se opõem tão veementemente à relação deles. Rosinha observa, então, que José (interpretado por Paulo Calatré) e Carla (Marina Albuquerque) também parecem estar a par de algo que desconhecem, e sugere que poderiam manipular Carla de forma a descobrir toda a verdade. Tanto Dudu como Dani concordam com esta estratégia, convencidos de que assim poderão descobrir o que realmente está por detrás da resistência de Flor e António.

 

