«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Sammy (José Fidalgo), em criança, a sua vida muda drasticamente quando o pai é enganado por um funcionário, que lhe roubou a empresa e deixou-o na ruína.

Marcado por este trauma, já adulto, embarca num plano do pai para se aproximar de Flor (Benedita Pereira), filha do seu arquirrival, com o objetivo de recuperar tudo o que perderam. Mas, contra todas as expectativas, acaba por se apaixonar por ela.

Quando a mãe e o ex-noivo descobrem que está viva, Flor vê-se obrigada a enfrentar o passado.

«Terra Forte» tem estreia marcada para dia 20 de outubro, na sua TVI. Assinada por Maria João Costa e com um elenco de luxo, no qual se destacam Benedita Pereira, João Catarré, José Fidalgo, Rita Pereira, Custódia Gallego, José Wallenstein, Ricardo Carriço, Sofia Nicholson entre outros nomes bem conhecidos dos telespectadores, esta novela promete deixar tudo e todos colados ao ecrã.