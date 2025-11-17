Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa ficar com Sammy, por ter uma dívida de gratidão com António

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 28min
Será que vai manter a sua palavra?

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) senta-se na sala sem conseguir tirar Sammy (José Fidalgo) dos seus pensamentos. Estaca tensa ao vê-lo à sua frente.

Sammy puxa Flor para a biblioteca e beijam-se apaixonadamente.

Sammy olha apaixonado para Flor, mas ela mostra-se culpada. Sammy diz a Flor que pretende ficar com ela, deixando-a atónita.

Flor diz a Sammy que é impossível ficarem juntos por ter uma dívida de gratidão com António (João Catarré), que a protegeu a vida toda e ter sido ele quem a salvou de morrer quando caiu do cruzeiro.

Sammy diz a Flor que ela não pode fugir à atração que sentem um pelo outro, ficando em choque por Flor dizer que a relação deles se limita a desejo, e que com António é muito mais que isso, indo continuar com ele por ser com o marido que se sente segura e protegida.

Flor continua a argumentar a Sammy não fazer sentido que ele pense que vão ficar juntos por ele lhe ser um completo estranho. Sammy insiste que ela é a mulher da sua vida, mas Flor vinca que vai mesmo continuar com António.

Recorde o momento em que António salvou Flor:

