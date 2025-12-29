Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Flor acorda e o plano de Maria de Fátima vai por água abaixo

Vem aí «Terra Forte»: Flor acorda e o plano de Maria de Fátima vai por água abaixo

Sammy e Rosa Maria ficam preocupados com o futuro de Flor.

Em «Terra Forte», Leumi fica em choque ao saber, através de Susette, que Maria de Fátima (Rita Pereira) arranjou um retrato de Flor para colocar no mural da Açoreana, dando a entender que já contava com a morte da própria irmã. Pouco depois, Rosa Maria (Custódia Gallego) entra animada e anuncia que Maria de Fátima e Sammy (José Fidalgo) fizeram as pazes e que Flor já não se encontra em coma. Susette e Leumi ficam atónitos com a reviravolta.

Mais tarde, Susette e Leumi estão sentados com Rosa Maria nos sofás, a expressarem a sua alegria pela recuperação de Flor (Benedita Pereira) . O ambiente muda quando Sammy aparece, deixando-os visivelmente aflitos, mas ele acaba por relativizar a situação. Ainda assim, Sammy não esconde o seu desagrado ao perceber que Rosa Maria conseguiu reconciliar-se com Maria de Fátima. Rosa Maria reage com um sorriso satisfeito.

Rosa Maria agradece a Sammy por ter regressado para junto de Maria de Fátima, reconhecendo que o fez para proteger Flor. Sammy, porém, deixa claro que não vai desistir de Flor. Nesse momento, Maria de Fátima surge, afirmando estar a lidar com um problema grave.

Preocupados, Rosa Maria e Sammy ouvem Maria de Fátima confessar que Moreira, por iniciativa própria, arranjou um retrato de Flor para colocar no mural da Açoreana, o que poderá levar todos a acreditar que ela já esperava a morte da irmã. Alarmados, Rosa Maria e Sammy concordam que Flor e António não podem descobrir a verdade, ficando em pânico quando os veem aproximar-se.

Relembre-se deste momento emocionante em que Flor reage com declaração de amor de Sammy: 

