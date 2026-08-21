Vem aí «Terra Forte»: Flor fica em choque ao descobrir a suposta traição de Sammy

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) garante a Rosa Maria (Custódia Gallego) que é um facto comprovado que Sammy (José Fidalgo) já arranjou outra mulher, depois de as empregadas terem encontrado marcas de batom na camisa dele. Rosa Maria suspira e recorda à filha que foi a própria Flor quem decidiu terminar a relação com Sammy. Ainda assim, Flor não consegue ultrapassar o que aconteceu e confessa sentir-se profundamente traída pelo homem que amava.

Relembre-se que foi Flor que se quis separar de Sammy: