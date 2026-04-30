Benedita Pereira faz homenagem emocionante à mãe e recebe chuva de elogios: «Herdei da minha mãe»

A atriz portuguesa Benedita Pereira, de 40 anos, conhecida pelo público pelo seu papel como Flor na novela “Terra Forte”, partilhou recentemente um momento muito especial nas redes sociais, dedicado à sua mãe, numa altura em que se aproxima o Dia da Mãe, celebrado a 3 de maio.

Num registo emotivo e pessoal, a atriz decidiu assinalar a data com uma publicação que rapidamente conquistou a atenção dos seguidores. Através de um vídeo sugestivo, onde surge a ideia de um possível presente para oferecer à mãe, Benedita deixou também uma dedicatória carregada de carinho e significado.

Na mensagem, a atriz destacou não apenas a ligação familiar, mas sobretudo os valores que herdou da mãe, escrevendo: «Boa genética não é tudo o que herdei da minha mãe. Bons conselhos, bons exemplos e muita cumplicidade são a herança mais preciosa, e fazem de mim uma sortuda por ser filha dela. Se bem que eu tenho a impressão que ela também gosta muito de ser minha mãe 😉»

A publicação não passou despercebida aos fãs, que rapidamente encheram a caixa de comentários com elogios e mensagens de carinho dirigidas tanto à atriz como à sua mãe. Entre as reações, destacaram-se frases como: “És é um granda canhão. E a tua mummy, um ícone 🤍”, “São as duas lindas de morrer” e “Um legado de beleza! Tão bom”.

Outros seguidores fizeram questão de sublinhar não só a beleza de ambas, mas também a inspiração que Benedita representa: “És tão bonita. És uma inspiração para a tua mãe e para qualquer pessoa que te acompanhe” e “és um exemplo de força, resiliência, determinação”.

A homenagem reforça a imagem de proximidade e autenticidade da atriz junto do público, mostrando um lado mais íntimo e familiar, longe dos ecrãs, mas próximo de quem a acompanha diariamente.