Vem aí em «Terra Forte»: Aparecimento de Flor pode destruir a vida e planos de muitas pessoas

  TVI Novelas
  Hoje às 10:26
Vem aí em «Terra Forte»: Aparecimento de Flor pode destruir a vida e planos de muitas pessoas - TVI

Explicamos-lhe tudo e contamos quem são estas pessoas.

Em «Terra Forte», Marcus (Vitor Hugo) vem ter com Glória (Maria João Pinho) ao Ninho Açoriano para estarem juntos. Glória afasta-o a dizer ter assuntos prementes a tratar com a história de Flor (Benedita Pereira) poder estar viva, indo falar com Álvaro para perceber se isso pode ser mesmo verdade. Glória diz que Flor pode invocar em tribunal que os pais adotaram Maria de Fátima (Rita Pereira) num momento de pouca lucidez e recuperar toda a fortuna da família de volta, não indo deixar que Álvaro (José Wallenstein) seja roubado duas vezes.

Glória avisa Álvaro que o plano encetado por ele muitos anos atrás de recuperar a sua fortuna através de Sammy (José Fidalgo) pode estar prestes a ruir por Flor poder estar viva.

Álvaro nega a Glória saber alguma coisa sobre a possibilidade de Flor estar viva, mas relativiza a achar que ela não vai poder fazer nada para recuperar a herança da família. Glória alerta-o que se Flor quiser, pode deixar Maria de Fátima somente com direito a um terço de tudo.

Sammy ouve agastado Álvaro a dizer-lhe que se Flor estiver viva, vai arruinar todos os seus esforços para recuperar o que os Terra Forte lhes roubaram. Sammy olha apaixonado para a fotografia de Flor, feliz e esperançoso de poder voltar para ela.

Recorde-se que o pai de Flor roubou toda a fortuna a Álvaro e que ele obrigou Sammy a aproximar-se de Flor, para tentar recuperar tudo:

