Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

“Fico passada!”: Benedita Pereira faz revelação sobre o seu passado

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 49min
“Fico passada!”: Benedita Pereira faz revelação sobre o seu passado - TVI

A internet reagiu em peso.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Benedita Pereira, uma das atrizes portuguesas mais conhecidas da sua geração, voltou a dar que falar nas redes sociais após partilhar um momento carregado de nostalgia. A atriz, que se estreou como protagonista na primeira temporada de “Morangos com Açúcar”, continua a ser uma figura marcante da televisão portuguesa e mantém uma forte ligação com o público que a acompanha desde os primeiros passos da sua carreira.

Atualmente, Benedita Pereira integra o elenco da telenovela “Terra Forte”, da TVI, onde interpreta a personagem Flor. Este projeto marca também um reencontro muito especial no pequeno ecrã com o ator João Catarré, com quem volta a contracenar mais de duas décadas depois de terem formado um dos pares românticos mais icónicos da ficção nacional.

Contudo, nos últimos dias, o que verdadeiramente captou a atenção dos seguidores foi uma descoberta inesperada da atriz em casa dos pais. Benedita encontrou um antigo registo da sua carreira e decidiu partilhar esse momento nostálgico com os fãs. Na publicação, a atriz escreveu: «Vidas passadas. Medidas passadas. Agências passadas. Em casa dos meus pais encontro sempre tesourinhos que me lembram de como o tempo passa… e se passa! Fico passada 🤣😍».

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Ora veja: 

A partilha rapidamente gerou reações entre fãs e colegas de profissão, que não resistiram a comentar o momento divertido e nostálgico. Entre as várias mensagens destacam-se as de algumas figuras conhecidas do meio artístico. Carolina Carvalho comentou: «Que linda sempre», enquanto Vasco Pereira Coutinho brincou com a descoberta ao escrever: «O bookkkkk!». Já Sílvia Rizzo acrescentou: «A idade está a ficar-te muito bem!».

Também Susana Arrais deixou elogios à atriz, afirmando: «Estás bem melhor». Entre os muitos comentários dos seguidores, repetiram-se mensagens que destacavam a beleza e a evolução da atriz ao longo dos anos, com frases como «Nostálgica, mas sempre melhor, nada a recear» e «Estás mais bonita agora».

Com esta partilha, Benedita Pereira voltou a mostrar a sua proximidade e autenticidade com os fãs, provando que, mesmo depois de mais de duas décadas de carreira, continua a encarar o passado com humor, carinho e uma boa dose de nostalgia.

Reveja aqui um momento unico da atriz: 

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Matilde Breyner partilha momento hilariante e reação de Cristina Ferreira destaca-se

«Não sei onde estás...»: Atriz famosa vive dor profunda e larga todas as emoções em carta pública

Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge de Marcus pela floresta

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Sammy confronta Maria de Fátima sobre descontrolo alimentar

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Joana quer acabar com Mané para ficar com Eva?

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Arrependida, Glória chora pelo perdão de Vivi

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Filhos de Vivi emocionam-se ao receber notícias da mãe

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Glória toma as rédeas da procura por Vivi: «Quem quer tirar esta história a limpo sou eu!»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Sexy e ousada, Rita Pereira deslumbra de vermelho na apresentação da nova grelha TVI

Terra Forte
11 set 2025
1

«Voltar a respirar fundo»: Rita Pereira faz pausa e deixa mensagem emotiva

Terra Forte
Ontem
2

Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador

Terra Forte
Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando

Terra Forte
qua, 28 jan
4

Inês Aguiar e Viktor Gyökeres assumem o namoro nos festejos do Sporting

A Fazenda
19 mai 2025
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Por amor, Alice e Cris encontram-se às escondidas

Amor à Prova
dom, 8 mar
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Ana e André beijam-se

Amor à Prova
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge de Marcus pela floresta

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Amor à prova»: Simone entrega demissão e expõe plano de Amália

Amor à Prova
Hoje

«Um sonho tornado realidade»: Helena Isabel realiza um dos seus maiores desejos

Hoje

Vem aí «Amor à prova»: Tomás empurra Alice e ela acaba em lágrimas

Amor à Prova
Hoje

“Isto é real?”: Vídeo de Matilde Breyner está a chocar o país

Hoje
FORA DO ECRÃ

«Um sonho tornado realidade»: Helena Isabel realiza um dos seus maiores desejos

Hoje

“Isto é real?”: Vídeo de Matilde Breyner está a chocar o país

Hoje

“Fico passada!”: Benedita Pereira faz revelação sobre o seu passado

Terra Forte
Hoje

Matilde Breyner partilha momento hilariante e reação de Cristina Ferreira destaca-se

Hoje

«Não sei onde estás...»: Atriz famosa vive dor profunda e larga todas as emoções em carta pública

Hoje

«Já não vivemos nos tempos da censura»: José Raposo denuncia ameaça e deixa alerta

Hoje
Mais Fora do Ecrã