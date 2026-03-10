“Fico passada!”: Benedita Pereira faz revelação sobre o seu passado

Benedita Pereira, uma das atrizes portuguesas mais conhecidas da sua geração, voltou a dar que falar nas redes sociais após partilhar um momento carregado de nostalgia. A atriz, que se estreou como protagonista na primeira temporada de “Morangos com Açúcar”, continua a ser uma figura marcante da televisão portuguesa e mantém uma forte ligação com o público que a acompanha desde os primeiros passos da sua carreira.

Atualmente, Benedita Pereira integra o elenco da telenovela “Terra Forte”, da TVI, onde interpreta a personagem Flor. Este projeto marca também um reencontro muito especial no pequeno ecrã com o ator João Catarré, com quem volta a contracenar mais de duas décadas depois de terem formado um dos pares românticos mais icónicos da ficção nacional.

Contudo, nos últimos dias, o que verdadeiramente captou a atenção dos seguidores foi uma descoberta inesperada da atriz em casa dos pais. Benedita encontrou um antigo registo da sua carreira e decidiu partilhar esse momento nostálgico com os fãs. Na publicação, a atriz escreveu: «Vidas passadas. Medidas passadas. Agências passadas. Em casa dos meus pais encontro sempre tesourinhos que me lembram de como o tempo passa… e se passa! Fico passada 🤣😍».

Ora veja:

A partilha rapidamente gerou reações entre fãs e colegas de profissão, que não resistiram a comentar o momento divertido e nostálgico. Entre as várias mensagens destacam-se as de algumas figuras conhecidas do meio artístico. Carolina Carvalho comentou: «Que linda sempre», enquanto Vasco Pereira Coutinho brincou com a descoberta ao escrever: «O bookkkkk!». Já Sílvia Rizzo acrescentou: «A idade está a ficar-te muito bem!».

Também Susana Arrais deixou elogios à atriz, afirmando: «Estás bem melhor». Entre os muitos comentários dos seguidores, repetiram-se mensagens que destacavam a beleza e a evolução da atriz ao longo dos anos, com frases como «Nostálgica, mas sempre melhor, nada a recear» e «Estás mais bonita agora».

Com esta partilha, Benedita Pereira voltou a mostrar a sua proximidade e autenticidade com os fãs, provando que, mesmo depois de mais de duas décadas de carreira, continua a encarar o passado com humor, carinho e uma boa dose de nostalgia.

Reveja aqui um momento unico da atriz: