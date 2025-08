«Chegámos a um limite»: Comentário ofensivo a Benedita Pereira exposto e denunciado nas redes sociais

Benedita Pereira confronta comentário machista nas redes sociais, defendendo a importância da autoestima e do respeito.

A atriz está a gravar a nova novela da TVI, “Terra Forte”, nos Açores, partilhando momentos da sua experiência com os seguidores.

Apela à responsabilização online, prometendo denunciar publicamente comentários ofensivos para combater o discurso tóxico.

Benedita Pereira foi alvo de um comentário machista nas redes sociais, relacionado com o seu corpo. Indignada, a atriz decidiu expor publicamente o autor da mensagem e abrir um debate sobre a responsabilidade das palavras na internet. Atualmente nos Açores a gravar a nova novela da TVI, Terra Forte, ao lado de nomes como Rita Pereira e João Catarré, Benedita tem aproveitado os momentos livres para explorar a ilha das Flores. A atriz tem partilhado nas redes sociais algumas imagens desses passeios.

Foi precisamente numa dessas publicações, feita esta quarta-feira, onde aparece em biquíni, que surgiu um comentário ofensivo entre vários elogios deixados pelos seguidores: “Faltam peitos”, escreveu um utilizador. A atriz decidiu reagir:

“O (@nome do utilizador) achou por bem dar a sua opinião sobre o meu corpo como quem fala de comida. Tipo ‘falta sal’ ou ‘falta azeite’ no cozinhado. Eu, por minha vez, acho que o (@nome do utilizador) está pronto para ir para o parlamento para uma bancada que eu cá sei. Está ao mesmo nível. E provavelmente é daqueles que é contra a educação sexual nas escolas e que diz ‘deixem as crianças em paz’. Claro, dá imenso jeito ser machista nojento num país em que o sexo deve ser tabu (para as mulheres)”, escreveu Benedita nas redes sociais.

Mais tarde, e na sequência das mensagens que recebeu, a atriz gravou um vídeo onde explicou o motivo que a levou a tornar público o comentário. Veja aqui:

“Sem querer dar muito ênfase a esta história do seguidor que teve o comentário infeliz sobre os meus peitinhos, ou a falta deles, queria agradecer o vosso apoio e mensagens bonitas que recebi sobre isso. [...] Queria só explicar porque é que resolvi denunciar. Acho que chegámos a um limite, as pessoas dizem tudo o que lhes apetece na internet sem qualquer noção das consequências que isso pode ter na vida das pessoas, na sua autoestima. Eu vivo bem com o meu corpo mas podia não viver. Ele desvalorizou o seu comentário, pediu-me desculpa mas sempre a desvalorizar. Precisamos mesmo de responsabilizar as pessoas por aquilo que dizem na internet e que escrevem”, afirmou.

Benedita Pereira deixou ainda uma promessa clara: “A partir de agora contem com a minha denúncia a este tipo de comentários, eu vou denunciar publicamente para que as pessoas tenham vergonha daquilo que dizem e para que as pessoas à volta dessas pessoas também tenham oportunidade de ver o que é que elas andam a escrever, seja publicamente seja em mensagens privadas. Não vou ter tolerância a este tipo de comportamentos”.

Relembre-se que a atriz vai dar vida a Flor na nova novela da TVI, que contará com cenários paradisíacos, que começaram a ser gravados no Brasil, em Florianópolis, e decorrem agora na ilha das Flores, Açores. No elenco, além de Benedita Pereira, estão Custódia Gallego, Francisca Salgado, José Fidalgo, Matilde Serrasqueiro, Simão Fumega, Tomás Taborda e Vera Macedo, entre outros:

