A 1ª temporada de «Terra Forte» chega ao fim este sábado. Revelamos tudo o que vai acontecer

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima oferece uma prenda de aniversário de sonho a Rosinha

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima entra em fuga, após Sammy exigir a sua prisão

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) anuncia a Maria de Fátima (Rita Pereira) ter preparado um vídeo para que ela e Sammy voltem a ficar juntos. Maria de Fátima tem um mau pressentimento.

Flor começa a passar o vídeo, com imagens de Maria de Fátima e dela em crianças, falando depois como foi parar à ilha das Flores e deu à luz Rosinha (Francisca Salgado). Flor mostra de seguida mensagens trocadas entre Maria de Fátima e Cobra (ricardo Burgos), que prova que eram amantes. Vemos de seguida imagens de Adelaide, com Leumi a revelar que foi ele quem tratou dela depois do acidente, tendo Adelaide fugido para não morrer às mãos da própria filha. Vemos depois declarações de Vivi e Rufino sobre Manuel e Maria de Fátima serem amantes, e planearam tudo para terem filhos juntos, fingindo que eles eram filhos de Sammy.

Flor mostra de seguida o vídeo de Maria de Fátima com Cobra, que revela que Dani é filha de Sammy e Dudu, filho de Cobra. Dudu olha emocionado para Rosinha por aquilo significar que podem ficar juntos. Flor finaliza a dizer que conseguiu recordar-se que foi mesmo Maria de Fátima quem a empurrou para o mar no cruzeiro, com o intuito de a matar.

Maria de Fátima (Rita Pereira) recusa veemente a ideia de ter atirado Flor (Benedita Pereira) ao mar, mas Flor faz entrar Matheus, que confirma toda a história. Maria de Fátima acusa Flor de ter arranjado aquele rapaz para a tramar, continuando a negar e atacando todos os presentes de se terem juntado para acabarem com ela com falsas acusações.

Rosa Maria (Custódia Gallego) perde a cabeça e esbofeteia Maria de Fátima, dizendo-lhe para nunca mais a chamar de mãe e pare de usar o seu nome.

Maria de Fátima tenta defender-se que errou, mas não foi a única, visto Flor e Sammy também se terem envolvido. Todos olham sérios para Maria de Fátima a demonstrar que ela não tem defesa possível.

Maria de Fátima (Rita Pereira) chora arrasada, mas todos a olham sem compaixão. Sammy (José Fidalgo) diz a Rodrigo esperar que Maria de Fátima seja presa por todos aqueles crimes que cometeu e ela foge disparada. Sammy vai atrás dela. António diz a José para irem também.

Maria de Fátima mete-se no carro e arranca a alta velocidade perante o olhar atónito de Sammy, António (João Catarré) e José (Paulo Calatré), Leumi (Cassiano Carneiro) e Rodrigo. Sammy diz a Rodrigo para tratar de pedir uma ordem de captura.

No dia seguinte, Maria de Fátima (Rita Pereira) mete-se no carro e arranca a alta velocidade perante o olhar atónito de Sammy (José Fidalgo), António (João Catarré), José (Paulo Calatré), Leumi (Cassiano Carneiro) e Rodrigo. Sammy diz a Rodrigo para tratar de pedir já ordem de captura para Maria de Fátima. Maria de Fátima chora enquanto conduz a grande velocidade. Faz uma chamada a pedir ajuda a alguém, dizendo preferir morrer a ir parar à prisão. Maria de Fátima entra no gabinete protegida por Rambo e mais dois capangas.

Sammy prepara-se para sair, alertado por António de terem avisado Delfina que um grupo de pessoas encapuçadas entrou na Açoreana, podendo ser uma delas Maria de Fátima.

Maria de Fátima diz que precisava mesmo de vir ali para ter dinheiro para poder fugir, abrindo o cofre. Maria de Fátima sorri satisfeita a olhar para a cold wallet que tirou do cofre, dizendo a Rambo que já podem sair dali.

Sammy diz a António para o segurança não impedir Maria de Fátima de sair da empresa e antes segui-la. António anui do outro lado ser isso mesmo que ele está a fazer. Flor e António estão no carro a seguir o rasto de Maria de Fátima, com Flor (Benedita Pereira) a dizer que ela parece ir em direção à costa. António diz que isso só pode significar que ela se prepara para fugir.

Maria de Fátima é deixada na praia por Rambo e os grandalhões com Rambo a apontar para o barco onde ela vai fugir. Rambo diz a Maria de Fátima que o patrão dele espera que ela o compense futuramente por aquele favor, Maria de Fátima assente tensa. Rambo diz a Maria de Fátima para aguardar ali que a venham buscar. Maria de Fátima aguarda tensa à beira-mar. Esboça ar aliviado ao ver um tender a aproximar-se.

António (João Catarré) e Flor (Benedita Pereira)chegam perto da praia. António sai disparado a dizer que Maria de Fátima (Rita Pereira) deve estar à beira-mar à espera de um barco.

Maria de Fátima já está a entrar no tender quando António chega. António atira-se ao mar, determinado em não deixar Maria de Fátima escapar.

Sammy (José Fidalgo) chega junto a Flor, que lhe diz que António foi andando para a praia para apanhar Maria de Fátima. Correm disparados. Sammy e Flor esboçam ar confuso por não verem nem sinal de Maria de Fátima nem de António. Flor repara nas roupas do marido ali espalhadas, percebendo que ele se atirou ao mar. Sammy diz ir chamar reforços marítimos, pegando no telefone.

Maria de Fátima fala com o capitão para lhe arranjar um lugar confortável ali no barco, esboçando ar muito contrariado com aquela sua fuga. António entra sorrateiramente no barco. Neutraliza um homem e segue cautelosamente para a proa da embarcação.

Sammy pede ao telefone que venham com uma lancha rápida. Flor avista o barco no mar, ficando muito preocupada com António.

Maria de Fátima continua muito tensa com aquela sua fuga. António surge dizendo ao capitão que só está ali para apanhar Maria de Fátima. Esta liga para Rambo, aflita. Capitão aponta uma arma a António, que lha consegue tirar, e ficam a lutar. Ouve-se a arma a disparar.

Flor estaca gelada ao ouvir o tiro que foi disparado. Sammy impede Flor entrar no mar atrás de António.

António está baleado a sangrar a um canto, aparentemente morto. Maria de Fátima sai do esconderijo onde estava com ar muito aliviado. Maria de Fátima desata a rir-se satisfeita a pensar que já ninguém a vai conseguir impedir de fugir.