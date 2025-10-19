«Terra Forte»: Anos após a tentarem matar, Flor volta para recuperar o que perdeu e fazer justiça

Em «Terra Forte», determinada a recuperar o que perdeu e a fazer justiça, Flor (Benedita Pereira) parte para Floripa, onde encontra um cenário, profundamente, transformado: Maria de Fátima (Rita Pereira), sob uma nova identidade, controla o império que um dia pertenceu à sua família. Astuta e ambiciosa, ela soube manipular cada peça do jogo para se tornar na mulher temida e poderosa que é hoje.

Mas Flor não está disposta a ser apenas uma sombra do passado. Entre segredos, traições e um perigoso jogo de poder, ela precisará de escolher as suas alianças com cuidado, pois nem todos os que lhe sorriem são confiáveis. E no centro dessa tempestade, um grande amor ainda a divide – o homem que nunca deixou de amá-la e o marido a quem prometeu lealdade para sempre. Enquanto a verdade ameaça emergir, o que era uma simples vingança vai transformar-se em algo maior. Porque algumas histórias não terminam com a morte – elas recomeçam.