«Terra Forte»: Maria de Fátima assume o lugar de Flor que é dada como morta

  • Hoje às 09:09
«Terra Forte»: Maria de Fátima assume o lugar de Flor que é dada como morta

E, ainda, fica com o marido de Flor.

Em « Terra Forte», dada como morta no Brasil, Flor (Benedita Pereira) ressurge anos depois na Ilha das Flores, Açores, trazendo consigo um segredo que pode mudar tudo. Ela nunca perdeu a memória: lembra-se de cada detalhe da noite em que a tentaram matar — exceto o mais importante, a identidade do criminoso. Mas uma suspeita corrói-lhe o coração: Maria de Fátima (Rita Pereira), a sua melhor amiga de infância e agora sua irmã adotiva, que tomou a sua vida, o seu lugar e tudo o que lhe pertencia em Florianópolis.

Determinada a recuperar o que perdeu e a fazer justiça, Flor parte para Floripa, onde encontra um cenário, profundamente, transformado: Maria de Fátima, sob uma nova identidade, controla o império que um dia pertenceu à sua família. Astuta e ambiciosa, ela soube manipular cada peça do jogo para se tornar na mulher temida e poderosa que é hoje.

A história de Flor

Flor (Benedita Pereira) nasceu em Florianópolis, no seio de uma família açoriana ligada à indústria pesqueira. Tinha tudo para ter um futuro promissor, quando, numa noite fatídica, um acidente a bordo de um cruzeiro a fez desaparecer em alto-mar. Dada como morta no Brasil, Flor sobreviveu e recomeçou a sua vida nas Flores, onde casou e teve duas filhas.

Mas, quando a mãe e o ex-noivo descobrem que está viva, Flor vê-se obrigada a enfrentar o passado - não só ao descobrir que o acidente que sofreu pode não ter sido obra do acaso, como também ao descobrir que, na sua ausência, a sua irmã adotiva ficou com tudo o que lhe pertencia: assumiu a liderança da empresa do pai e casou com o grande amor da sua vida

A história de Maria de Fátima

Maria de Fátima (Rita Pereira), filha de Adelaide, antiga empregada dos Terra Forte. De origem humilde, sempre se sentiu à margem da família, o que alimentou o seu complexo de inferioridade e a inveja que sente em relação a Flor. Para contornar isso, tornou-se manipuladora e mestre na arte de mentir, conseguindo controlar Manuel e Rosa Maria a seu bel-prazer.

Após a morte de Flor (Benedita Pereira), é adotada por eles e assume o controlo da empresa de pesca da família. Mas agora que a “irmã” reaparece, estará a posição que conquistou em perigo?

«Terra Forte» tem estreia marcada para dia 20 de outubro, na sua TVI. Assinada por Maria João Costa e com um elenco de luxo, no qual se destacam Benedita PereiraJoão CatarréJosé Fidalgo, Rita PereiraCustódia Gallego, José Wallenstein, Ricardo Carriço, Sofia Nicholson entre outros nomes bem conhecidos dos telespectadores, esta novela promete deixar tudo e todos colados ao ecrã.

 

