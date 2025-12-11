Vem aí em «Terra Forte»: Durante a operação, o coração de Flor deixa de bater

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) entra disparada no hospital com Sammy (José Fidalgo), exigindo autoritária a uma enfermeira querer saber já notícias de Flor (Benedita Pereira). Enfermeira olha-a atónita. Seguem na direção de António (João Catarré), que está a falar com o médico.

Maria de Fátima continua a exigir à beira do descontrolo ao médico querer saber notícias de Flor. Médico somente lhe diz que trará novidades quando a situação de Flor evoluir. Maria de Fátima fica a pedir a Deus que Flor sobreviva àquilo para lhe poder mostrar quem é.

Médicos estão a operar Flor. As máquinas começam a apita a avisar do estado crítico de Flor. A expressão de todos torna-se carregada.

O coração de Flor deixa de bater. A equipa médica faz o possível para a salvar.

Recorde-se que Flor e Maria de Fátima têm tido muitos atritos: