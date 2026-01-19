Vem aí em «Terra Forte»: Flor abdica da herança para Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) ser injusto para as suas filhas rejeitar a herança da família, com Maria de Fátima a contrapor que foi ela quem errou ao envolver-se com o seu marido. Flor pega na caneta, hesitante.

Flor assina o documento que entrega toda a fortuna dos Terra Forte a Maria de Fátima, e esta indica-lhe que o assunto fica entre elas.

Relembre-se que Flor já tinha avisado Rosinha que poderia fazer isto, nunca pensou foi que houvesse um motivo muito forte: