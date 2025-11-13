Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor comete um grande erro e Maria de Fátima não deixa escapar

  • Há 2h e 37min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor comete um grande erro e Maria de Fátima não deixa escapar

A mãe de Dudu e Daqni fica em alerta máximo.

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) mostra o armazém, contando a Flor (Benedita Pereira) e António que o principal mercado da empresa é agora no estrangeiro. Flor e António (João Catarré) dão-lhe os parabéns por ter transformado a Açoreana numa empresa internacional.

Flor, ao entrar na receção pergunta por Vivi. Maria de Fátima e Rosa Maria (Custódia Gallego) olham-na espantadas, e Flor disfarça.

Flor disfarça que se lembrou subitamente do nome de Vivi (Sofia Nicholson). Rosa Maria conta animada que Vivi era a antiga secretária da empresa e Maria de Fátima olha-a desconfiada.

Está cada vez mais complicado de manter a mentira:

