Vem aí em «Terra Forte»: Flor enfrenta Maria de Fátima e exige justiça na partilha da herança

Ainda assim, Flor sabe que Maria de Fátima está a fingir.

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira), António (João Catarré) e  Rosa Maria (Custódia Gallego) dizem a Maria de Fátima (Rita Pereira) que as coisas têm de mudar muito se ela quer que Flor e António continuem ali. Flor questiona Maria de Fátima se acha mesmo que ela e Sammy (José Fidalgo) gostam um do outro.

Maria de Fátima, a engolir a sua raiva, nega a Flor achar que ela e Sammy ainda se amam, dizendo que tudo não passou de ilusões suas provocadas por ciúmes. Maria de Fátima diz ir também começar a tratar de passar metade de tudo para Flor por isso ser o justo. António refere que as coisas se iam resolver na mesma, nem que fosse por via legal. Maria de Fátima diz não ser necessário irem para tribunal por estar mesmo disposta a dar a Flor metade da herança.

Flor insiste com Maria de Fátima que também devia compensar Sammy. Maria de Fátima, a conter a sua fúria, assente ir falar com ele. Flor diz a António e Rosa Maria saber perfeitamente que Maria de Fátima não quer nada daquilo, mas ir seguir o jogo.

