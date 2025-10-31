Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) critica Maria de Fátima (Rita Pereira) e Sammy (José Fidalgo) por lhe terem escondido que Flor (Benedita Pereira) teve intenções de se suicidar antes de desaparecer. Maria de Fátima fica irritada com Samy ao perceber que ele e Rosa Maria falam de Flor nas suas costas, mas Sammy vira-lhe costas, sem paciência para ela.

Flor encontra-se com a família e comunica que decidiu ir para Florianópolis para recuperar a sua memória. Maria de Fátima cospe o café com o choque.

Recorde-se que Flor foi apanhada completamente de surpresa: