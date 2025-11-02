Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor pede desculpa a Maria de Fátima e abraça-a

  • TVI Novelas
  • Há 44 min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor pede desculpa a Maria de Fátima e abraça-a - TVI

Confuso com esta mudança de comportamento de Flor? Nós explicamos.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) recrimina-se por ter sido tão dura com Maria de Fátima (Rita Pereira), dizendo que afinal ela não teve culpa do que aconteceu, querendo fazer as pazes com ela.

Ao telefone, Maria de Fátima queixa-se a Cobra (Ricardo Burgos) que Flor está a revelar o seu interesse no dinheiro da família. Fica surpresa por ouvir Flor a bater à porta.

Flor abraça Maria de Fátima a pedir-lhe desculpa pelos ataques que lhe fez e ajuda-a a colocar os seus pertences na mala. 

Relembre o reencontro entre as duas:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Aparecimento de Flor pode destruir a vida e planos de muitas pessoas

Vem aí em «Terra Forte»: Eis o plano de Flor para descobrir a verdade sobre Maria de Fátima

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor está a esconder segredo de todos?

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Terra Forte»: Vivi descai-se e faz revelações sobre Maria de Fátima a Sammy

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Eis a prova de que Flor é mesmo a filha perdida de Rosa Maria

Terra Forte
sex, 31 out

Flor impõe-se a Maria de Fátima: «O amor é o que mais importa e isto não é uma competição»

Terra Forte
sex, 31 out

Terra Forte: O momento em que Maria de Fátima atirou Flor para fora do cruzeiro

Terra Forte
sex, 31 out

Terra Forte: António e Flor juntam as peças e tudo incrimina Maria de Fátima

Terra Forte
sex, 31 out
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Adeus Lisboa e Porto. Jornalistas estrangeiros dizem que esta cidade portuguesa é a mais incrível para visitar no outono

Ontem
1

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

qua, 29 out
2

Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar

Para Sempre
dom, 26 out
3

Inês Aires Pereira arrasa com fotos sensuais, mas reparou neste pormenor?

qui, 13 mar
4

Nunca mais usámos a máquina de lavar loiça sem uma bola de papel de alumínio lá dentro

sex, 31 out
5

Inês Aires Pereira faz revelação bombástica: «Meti-me nesta loucura...»

sex, 30 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima

Terra Forte
sex, 31 out

Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida

A Protegida
sex, 31 out

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

qui, 30 out

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

qui, 30 out

Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro

Terra Forte
sex, 31 out

«Ninguém Como Tu» está quase a estrear: a história que marcou a ficção nacional

qua, 29 out
FORA DO ECRÃ

Foi assim que Inês Aires Pereira descobriu que estava grávida. E contou com alguém especial

Ontem

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

qui, 30 out

«Tenho outra filha que precisa muito de mim»: Bárbara Norton de Matos ergue-se após polémica e deixa recado para todos

qui, 30 out

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

qui, 30 out

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

qui, 30 out

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

qui, 30 out
Mais Fora do Ecrã