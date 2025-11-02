Vem aí em «Terra Forte»: Flor pede desculpa a Maria de Fátima e abraça-a

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) recrimina-se por ter sido tão dura com Maria de Fátima (Rita Pereira), dizendo que afinal ela não teve culpa do que aconteceu, querendo fazer as pazes com ela.

Ao telefone, Maria de Fátima queixa-se a Cobra (Ricardo Burgos) que Flor está a revelar o seu interesse no dinheiro da família. Fica surpresa por ouvir Flor a bater à porta.

Flor abraça Maria de Fátima a pedir-lhe desculpa pelos ataques que lhe fez e ajuda-a a colocar os seus pertences na mala.

Relembre o reencontro entre as duas: