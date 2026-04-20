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Vem aí em «Terra Forte»: Flor recorda-se que foi Maria de Fátima quem a atirou do cruzeiro

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 40min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor recorda-se que foi Maria de Fátima quem a atirou do cruzeiro - TVI

A filha de Rosa Maria recupera uma memória da fatídica noite.

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Em «Amor à Prova», Flor (Benedita Pereira) admite a António (João Catarré) que desde que teve o acidente com o jet ski, tem se recordado de coisas novas da fatídica noite em que caiu ao mar no cruzeiro.

Ela diz que apesar de não estar segura daquelas memórias, viu que foi Maria de Fátima (Rita Pereira) quem a empurrou do cruzeiro. António fica chocado com aquela revelação.

Flor refere que não pode acusar Maria de Fátima com base nas suas memórias difusas, mas o marido insiste que deviam encontrar uma testemunha que possa ter presenciado tudo. Flor anui que o melhor é deixar tudo como está e António fica inconformado.

Relembre como tudo, realmente, aconteceu:

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